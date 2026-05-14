Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 23 населенным пунктам Белгородской области. Об этом информирует оперштаб региона.

В Белгородском округе в селе Бессоновка при атаке дронов погиб мужчина. Два человека получили ранения.

- Они продолжают стационарное лечение в областной клинической больнице, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

В поселке Разумное дрон нанес удар по автомобилю, пострадал мужчина. Его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Машина получила повреждения.

В Борисовском округе в селе Грузское вечером 13 мая дрон атаковал частный дом, женщина получила баротравму. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Дом поврежден.

13 мая в городскую больницу №2 Белгорода был госпитализирован мужчина, получивший баротравму при детонации дрона 12 мая в хуторе Ржавец Шебекинского округа.

В селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона сгорела машина, в поселке Майский и селе Черемошное повреждены два автомобиля, в селе Таврово загорелась кровля частного дома, в поселке Октябрьский повреждены три автомобиля, в селе Болдыревка - трактор, в селе Отрадное - частный дом и газовая труба.

В Борисовском округе в селе Грузское при детонации нескольких дронов повреждения получили линия электропередачи и две машины.

В селе Сухарево Валуйского округа при атаке FPV-дрона зафиксированы повреждения двух частных домов.

В Волоконовском округе в результате атак дронов в селе Шидловка повреждены частный дом и автомобиль, в хуторе Бочанка загорелся частный дом.

В Грайворонском округе в селе Глотово беспилотники атаковали частный дом и две надворные постройки, в селе Головчино - две машины, в селе Дорогощь - дом и линию электропередачи, в селе Дунайка - два частных дома, в селе Почаево - социальный объект.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное фрагменты сбитого беспилотника упали на автомобиль, в селе Бобрава дрон ударил по грузовику.

В Шебекинском округе в результате детонации дронов в Шебекино повреждения получили частный дом и машины, в селе Белянка - машина и дом, в селе Вознесеновка загорелся частный дом, в селе Новая Таволжанка - две машины.