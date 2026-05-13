Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что врио главы региона назначен Александр Шуваев.
Ранее 16 апреля губернатор объявил о том, что уходит в отпуск, а 4 мая объявил о его продлении в связи с рекомендацией врачей.
Напомним, Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. 27 сентября 2021 года он официально вступил в эту должность. В мае 2024 года Владимир Путин наградил Вячеслава Гладкова орденом Мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Отметим, что одновременно источник сообщил об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора назначен Егор Ковальчук.