Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что врио главы региона назначен Александр Шуваев.

Ранее 16 апреля губернатор объявил о том, что уходит в отпуск, а 4 мая объявил о его продлении в связи с рекомендацией врачей.

Напомним, Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. 27 сентября 2021 года он официально вступил в эту должность. В мае 2024 года Владимир Путин наградил Вячеслава Гладкова орденом Мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Отметим, что одновременно источник сообщил об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора назначен Егор Ковальчук.