До трех выросло число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В результате атак повреждена частные дома, коммерческие объекты, предприятия и транспорт Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Еще 18 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Есть пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

До трех человек выросло число пострадавших при утренней атаке украинского дрона по служебному автобусу в Вознесеновке Шебекинского округа. За медицинской помощью в районную больницу обратился мужчина с баротравмой и минно-взрывной травмой. Дальнейшее лечение он продолжит в профильном отделении второй городской больницы в Белгороде.

Еще один мужчина получил осколочное ранение плеча в Шебекино. Установлено, что в чердачном помещении своего дома пострадавший обнаружил мину «колокольчик», которая оказалась там после прошлогоднего обстрела кассетными боеприпасами, из-за которого крыша дома была повреждена. Врачи Шебекинской ЦРБ оказывают пациенту всю необходимую помощь.

В Шебекино также от удара БПЛА загорелось складское помещение на территории одного из предприятий – пожар ликвидирован. Повреждены здание и легковой автомобиль. После атаки еще двух дронов повреждены ограждение производственного предприятия, кровля и фасад частного дома. В селе Новая Таволжанка при атаке беспилотника повреждена крыша надворной постройки. В селе Белянка дрон от удара дрона повреждена легковушка. В селе Графовка из-за атаки беспилотника в одной из квартир МКД разрушен балкон, в еще семи квартирах выбиты окна.

В Грайвороне в результате ударов нескольких БПЛА повреждены остекление, фасады и входные группы социального и коммерческого объектов, а также двух частных домов. В селе Косилово Грайворонского округа после удара FPV-дрона посечен легковой автомобиль.

В селе Крюково Борисовского округа из-за удара беспилотника повреждена крыша одного из помещений сельхозпредприятия.

В селе Сергиевка Краснояружского округа дрон ударил по служебному автобусу на территории социального объекта – у машины поврежден кузов. В селе Отрадовка от удара БПЛА повреждена крыша частного дома. В поселке Красная Яруга из-за детонации дрона на парковке предприятия повреждены пять единиц сельхозтехники.

В селе Черемошное Белгородского округа на крышу частного дома дрон упал без детонации – повреждена кровля. В селе Таврово при ударе БПЛА по парковке коммерческого объекта поврежден грузовик. В Разумном от падения обломков сбитого беспилотника возле коммерческого объекта посечены три легковушки. В Новосадовом – загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.

В поселке Ивня от удара дрона на территории предприятия повреждены четыре грузовых автомобиля.

В селе Новая Глинка Яковлевского округа вследствие атаки БПЛА повреждены кровли и стены надворной постройки и частного дома.

В селе Новоясеновка Ракитянского округа упавшие обломки сбитого беспилотника повредили газовую трубу частного дома. В селе Солдатское от удара дрона на парковке предприятия повреждена легковушка.