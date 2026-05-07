Женщина погибла, двое мужчин ранены от удара дрона ВСУ в Белгородской области

При атаке дрона ВСУ транспорт полностью сгорел Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины вновь атаковали гражданский транспорт в приграничье Белгородской области 7 мая. Погибла мирная жительница, еще два человека серьезно ранены. Подробности случившегося сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в селе Вознесеновка Шебекинского округа вражеский беспилотник нанес целенаправленный удар по служебному микроавтобусу, перевозившему работников одного из предприятий региона. В результате атаки женщина погибла на месте происшествия от полученных ранений.

- От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близким… Это невосполнимая и тяжелая утрата для всех нас, - написал губернатор в телеграм-канале.

Также Гладков сообщил, что в Шебекинскую центральную районную больницу с тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти пациента.

Второго пострадавшего бригада скорой помощи доставляет во вторую городскую больницу в Белгород. Мужчина во время атаки получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Из-за детонации беспилотника транспортное средство полностью сгорело.