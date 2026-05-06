Двое погибли и пятеро ранены: 24 населенных пункта Белгородчины получили повреждения после атак ВСУ

В семи муниципалитетах Белгородской области 24 населенных пункта получили повреждения после атак ВСУ 5 мая. Об этом в своем канале в МАКСе написал губернатор Вячеслав Гладков.

Со стороны Украины удары нанесли по двум городам, восьми поселкам и 14 селам.

Погибли два человека, пятеро ранены. Повреждены 63 машины, 12 домов (три – МКД), пять тракторов, четыре коммерческих объекта, два социальных объекта, два инфраструктурных объекта, две надворные постройки, складское здание, помещение на территории сельхозпредприятия, линия электропередачи и административное здание.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 5 мая до 7:00 6 мая перехвачены и уничтожены 53 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.