Велосипедист ранен при атаке ВСУ по белгородскому городу Грайворон

В городе Грайворон от удара FPV-дрона ранен мирный житель 4 мая вечером. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В момент атаки мужчина ехал на велосипеде, - уточнил глава региона.

По словам чиновника, в ЦРБ пострадавшему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

По данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 4 мая перехвачены и уничтожены 114 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Брянской, Курской, Калужской, Волгоградской областей и Московского региона

