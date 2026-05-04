Двое мужчин ранены при атаке ВСУ по Белгородской области 4 мая

В поселке Малиновка от удара FPV-дрона повреждена крыша и посечен фасад соцобъекта. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ 4 мая. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину с минно-взрывной травмой, ранениями головы, шеи и спины на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

На участке автодороги Шебекино - Белгород дрон атаковал грузовик. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, ранениями головы, шеи и спины на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В Краснояружском округе на окраине посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал трактор.

В Шебекинском округе в селе Белянка территории предприятия пострадал мужчина. В ЦРБ у него диагностировали осколочное ранение ноги. После оказания помози пострадавший отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

В селе Ржевка повреждены три легковушки и ворота коммерческого объекта, в селе Красная Поляна – машина, в селе Графовка - инфраструктурный объект, в селе Максимовка – легковушка и частный дом, в селе Архангельское – частный дом и хозпостройка, в селе Доброе – ангар предприятия, в селе Новая Таволжанка - частный дом, в селе Верхнеберезово – частный дом и хозпостройка, в городе Шебекино – легковушка, в селе Мешковое – частный дом и легковушка.

В селе Головчино дрон сдетонировал о землю — в двух частных домах повреждены крыши и выбиты окна.

В Грайворонском округе в селе Головчино повреждены два частных дома, в городе Грайворон – соцобъект, многоквартирный дом и четыре машины, в селе Дорогощь – два частных дома, в Белгородском округе в селе Нечаевка – три частных дома, в поселке Малиновка – соцобъект, в поселке Красная Яруга – трактор, в селе Сергиевка - социальный объект, в Волоконовском округе в селе Борисовка – мотоцикл и коммерческий объект.

В городе Грайворон в результате падения обломков от сбитого беспилотника выбиты стекла легкового автомобиля.

