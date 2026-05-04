Стойленский ГОК: бережное отношение к ресурсам – основной принцип деятельности

Стойленский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу НЛМК) в 2026 году успешно подтвердил соответствие своих основных производственных процессов требованиям наилучших доступных технологий (НДТ). Это касается добычи железной руды, ее обогащения и производства железорудных окатышей.

Благодаря применяемым на предприятии технологиям, СГОК получил комплексное экологическое разрешение на эксплуатацию производственных объектов. Среди важных инициатив, признанных примером НДТ: орошение дорог в карьере для снижения пыления, повторное использование сточных вод в технологических процессах, контроль параметров эмиссии автотранспорта, посадка деревьев вдоль отвалов и рекультивация земель на откосах дамб хвостохранилища.

Эксперты отметили, что эти меры минимизируют воздействие на окружающую среду, а также помогают эффективнее использовать ресурсы и энергию при добыче и переработке руды.

Справка КП

Напомним, согласно трактовке Росстандарта, НТД представляет собой технологию производства продукции, товаров и услуг, основывающуюся на современных достижениях науки и техники, а также наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды. Речь идет как о технологических, так и об управленческих решениях, обеспечивающих минимизацию воздействия на экологию, высокую ресурсную эффективность и экономическую целесообразность.