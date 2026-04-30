В Белгородском округе при ударе украинского беспилотника пострадал мужчина

Утром 30 апреля в Белгородском округе украинский беспилотник атаковал поселок Дубовое. Пострадал мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу, - уточнили руководитель Белгородской области.

На месте атаки повреждения получили фасад коммерческого объекта, две легковых машины и один грузовик.

Напомним, ранее сообщалось о троих погибших и 17 пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область в течение прошедших суток.