
Политика30 апреля 2026 7:15

В Белгородском округе при ударе украинского беспилотника пострадал мужчина

Раненый доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями
Марина МАКОВЛЕВА
Раненый доставлен в Белгород. Фото из архива КП

Утром 30 апреля в Белгородском округе украинский беспилотник атаковал поселок Дубовое. Пострадал мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу, - уточнили руководитель Белгородской области.

На месте атаки повреждения получили фасад коммерческого объекта, две легковых машины и один грузовик.

Напомним, ранее сообщалось о троих погибших и 17 пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область в течение прошедших суток.