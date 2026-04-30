Три человека погибли, 17 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области ВСУ нанесли удары по 30 населенным пунктам за сутки. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, на месте погибли три женщины.

- Ранены восемь мирных жителей, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в областную клиническую больницу, - сообщает глава региона.

Еще двое находятся в больнице №2 города Белгорода, четверых пострадавших отпустили домой.

Также мирный житель пострадал в селе Вознесеновка при атаке FPV-дрона на ГАЗель. Он также находится в городской больнице №2 Белгорода.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное при ударе беспилотника по коммерческому объекту ранены четверо мужчин, один из них госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, остальные отпущены домой. На месте атаки зафиксированы повреждения четырех автомобилей, навеса и оборудование коммерческого объекта.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон атаковал трактор, ранен мужчина. В селе Головино после удара дрона по машине пострадал еще один человек. Оба мужчины отправлены на амбулаторное лечение.

В Валуйском округе в селе Гладково дрон нанес удар по служебному автомобилю, пострадал мужчина. Ему оказали помощь в Валуйской ЦРБ и отпустили домой.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка мужчина ранен при ударе дрона. Госпитализация ему не потребовалась.

В Грайворонском округе в селе Почаево дрон атаковал машину, ранив женщину. Она отпущена на амбулаторное лечение.

В селе Ясные Зори Белгородского округа повреждены четыре машины, в селе Чайки - один автомобиль, в селе Черемошное - частный дом и гараж.

В Борисовском округе в поселке Борисовка при детонации дрона на территории социального объекта получил повреждения гараж.

В селе Казинка Валуйского округа при ударах беспилотников повреждены ангар, ворота и трактор сельхозпредприятия, загорелась надворная постройка. В селе Борки подавленный FPV-дрон упал на частный дом.

В результате атак беспилотников в селах Фощеватово и Шидловка Волоконовского округа повреждены два частных дома.

В городе Грайворон повреждения получил коммерческий объект, в селе Доброе Грайворонского округа - социальный объект и машина, в селе Новостроевка-Первая - частный дом и ГАЗель, в селе Гора-Подол - частный дом, в селе Замостье - два грузовика и частный дом, один грузовик сгорел, огонь повредил частный дом. Утром 30 апреля в Грайвороне дрон выбил окно и повредил фасад частного дома.

В Корочанском округе в поселке Плодовоягодный в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждения получили шесть частных домов и линия электропередачи.

В Красногвардейском округе в посёлке Марынычев обломки сбитого беспилотника подожгли надворную постройку, выбиты окна частного дома, повреждена машина.

В Краснояружском округе беспилотник атаковали поселки Быценков и Красная Яруга, повредив две машины, в поселке Отрадовский - один автомобиль сгорел, второй поврежден, в хуторе Вязовской повреждения получил склад.

В Шебекино повреждены оборудование предприятия, хозпостройка, частный дом, легковушка и два грузовика, три многоэтажки, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа - социальный объект, две машины, оборудование предприятия, в районе села Маломихайловка - машина, в поселке Маслова Пристань - помещение предприятия, в селе Вознесеновка - автомобиль.