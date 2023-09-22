Белгородский Следком сообщил подробности сегодняшнего ЧП в Шебекино

Предварительно известно, что хозяин домовладения во время обыска открыл вентиль газового баллона и поджег газ. Фото: СУ СК РФ по Белгородской области.

В Белгородской области следователи завели уголовное дело на жителя Шебекино. 63-летнего мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В СУ СК РФ по Белгородской области рассказали подробности случившегося сегодня взрыва в Шебекино, где пострадали пять человек.

По версии следствия, утром 22 сентября сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения проводили обыск в частном доме подозреваемого по находящемуся в производстве органов внутренних дел уголовному делу. Предварительно известно, что хозяин домовладения во время обыска открыл вентиль газового баллона и поджег газ. В результате произошел хлопок газовоздушной смеси.

Из-за действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов. Их доставили в медицинские учреждения с различными травмами и ожогами. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе СУ СК РФ региона также отметили, что подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями и доставлен в медицинское учреждение.

Группа следователей и следователей-криминалистов регионального Следкома продолжает работать на месте ЧП. В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.