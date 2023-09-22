Пять человек пострадали из-за взрыва в частном доме в Шебекино Белгородской области

Белгородец находится под завалами обрушившегося дома в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 сентября, в Шебекино Белгородской области произошло разрушение частного жилого дома. По предварительной информации от аварийных служб, мог взорваться газовый баллон. В результате ЧП пострадали пять человек. Один из них все еще находится под завалами. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона. Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами. На месте работают все оперативные службы, - рассказал глава региона.

Вячеслав Гладков также уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Трое из них получили травмы головы, у четвертого пострадавшего ожоги. На месте происшествия работают оперативные службы. Следствие устанавливает причины произошедшего.