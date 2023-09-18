Зарплата сотрудников предприятий «Мираторга» выросла на четверть

Заработная плата тружеников производственных мощностей холдинга поднималась дважды: весной и осенью.

АПХ «Мираторг» сообщает: с 1 сентября второй раз за текущий год выросла заработная плата сотрудников мясоперерабатывающих комплексов холдинга в Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях. Средний доход персонала этих производств достигнет 60 тысяч рублей на руки, что существенно выше, чем средняя зарплата по полному кругу организаций в названных регионах (и по сельскохозяйственной отрасли в целом — по данным Росстата, этот показатель чуть выше 48 тысяч рублей).

Заработная плата на производствах дивизиона убоя и переработки «Мираторга» в 2023 году поднималась дважды: весной на 6,2% и осенью на 19%. Общий уровень дохода работников вырос более чем на 25%. На эти цели дополнительно в фонд оплаты труда направлено более 3,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, компания начинает выплачивать специальную надбавку к заработной плате за стаж, которую сотрудники, отработавшие больше трех лет, также начнут получать с сентября.

«Мираторг» является одним из крупнейших работодателей в агросфере России. Компания создала более 41 тысячи рабочих мест, большая часть из которых расположена в сельской местности. Дополнительно к зарплатным стимулам для своих работников компания реализует собственную жилищную программу. В Белгородской области построено два коттеджных посёлка в Прохоровском и Корочанском районах. В Курской области для иногородних работников приобретены квартиры в новом микрорайоне. В шести регионах, где есть фермы крупного рогатого скота, компанией возведено более 100 служебных коттеджей и девять общежитий, в Суземском районе Брянской области — два дома.

— Потребность в кадрах компании только растет — агрохолдинг расширяет действующие направления работы и запускает новые производства. Поэтому большое внимание уделяется, кроме зарплаты, социальной составляющей, обучению и продвижению лучших сотрудников по карьерной лестнице. Все эти факторы вместе — стабильный ежемесячный доход, социальные преференции и реальный рост — позволяют сотрудникам «Мираторга» уверенно смотреть в завтрашний день, — подчеркивают в пресс-службе компании.