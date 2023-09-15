Сроки возведения нового ФОКа для белгородских металлургов решено ускорить

Современный спортивный комплекс будет доступен и всем жителям Губкина.

В Губкине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Лебединского горно-обогатительного комбината. Комплекс возводится на месте старого здания, в котором любили заниматься спортом сотрудники и ветераны комбината. Площадь нового спортивного объекта составит почти 4 тысячи квадратных метров. На реализацию проекта компания «Металлоинвест» направит около 500 миллионов рублей.

Полезная площадь сооружения вырастет в четыре раза. Здесь разместятся тренажёрный зал, залы для настольного тенниса, дзюдо и фитнеса, скалодром и два зала для игровых видов спорта с возможностью проведения межрегиональных соревнований.

Современное здание будет оснащено всем необходимым для занятий спортом маломобильных граждан. Для посетителей также предусмотрены кафе и детская комната.

- Мы знаем, как заинтересованы сотрудники Лебединского ГОКа в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Мы намерены работать с опережением графика и уже к концу следующего года построить настоящий дворец спорта – современное многофункциональное пространство для тренировок, игровых видов спорта, единоборств и состязаний, – прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Комплекс будет доступен и всем жителям Губкина. Одновременно в городе стартовало строительство плавательного бассейна. Реализация этих двух проектов выводит городскую спортивную инфраструктуру на новый, принципиально более высокий уровень.