На Белгородчине построят плавательный бассейн олимпийского стандарта

Инфраструктура объекта спланирована в соответствии со всеми современными требованиями, включая учёт потребностей маломобильных граждан

В Губкине состоялась торжественная церемония начала строительства нового спортивного комплекса с плавательным бассейном. Длина дорожек составит 50 метров, что соответствует требованиями Международной федерации плавания для проведения мероприятий самого высокого уровня – Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Помимо плавательного бассейна в здании спорткомплекса расположатся тренажерные залы и залы для единоборств. Здесь будут проходить не только соревнования различных уровней, но и оздоровительные, а также учебно-тренировочные занятия для детей и взрослых.

В строительство спортивного объекта компания «Металлоинвест» инвестирует более 113 миллионов рублей. Средства выделены в рамках программы социально-экономического партнерства Металлоинвеста с Правительством региона.

- Строительство спортивного комплекса – большое событие для города и всей Белгородской области. Благодарю компанию «Металлоинвест» за готовность поддержать этот важный проект, – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. – Уверен, что здесь вырастут новые олимпийские чемпионы, которыми будет гордиться вся страна и восхищаться весь мир.

Окончание строительства комплекса запланировано на третий квартал 2025 года

- Основная цель наших общих усилий и инвестиций – создание комфортной среды для жизни, повышение доступности качественного медицинского обслуживания и образования, насыщение культурной повестки городов нашей ответственности яркими событиями и, конечно же, создание всех условий для занятий спортом, – сказал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Новый спорткомплекс будет не только функциональным, но и красивым. Он станет центром притяжения в новом микрорайоне и даст дополнительный импульс для его развития. Вместе с правительством Белгородской области мы делаем очередное большое и нужное дело.

Напомним, общий объем программы социально-экономического партнерства Правительства Белгородской области с компанией «Металлоинвест» в 2023 году составит более 4,7 миллиарда рублей, в том числе более 2 миллиарда рублей – средства Компании.