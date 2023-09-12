Бизнес-решения Металлоинвеста получили высокую оценку экспертов

На предприятиях холдинга централизованы и стандартизированы закупочные процессы, действует цифровая система управления снабжением и запасами.

Компания «Металлоинвест» вошла в число лидеров ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью, подготовленного аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» и рейтинговым агентством «Эксперт РА»

Рейтинг включает российские компании, чей годовой объем закупок составляет не менее 500 миллионов рублей. Итоговая оценка отражает опыт работы в сфере закупок руководителя подразделения и его команды, степень автоматизации системы управления закупками, качество систематизации и регламентации закупочного процесса, показатели эффективности закупочной деятельности, соблюдение ESG-стандартов и другие параметры.

Дирекция по снабжению Компании во главе с Марией Коваленко признана лучшим управлением закупочной деятельностью частной компании.

- Высокая оценка профессионального сообщества отражает большую работу, проделанную Марией Анатольевной и её командой по повышению эффективности закупок, внедрению передовых инструментов и развитию устойчивых цепочек поставок, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Система снабжения Металлоинвеста прошла проверку на прочность в условиях турбулентности последних лет. Гибкость закупочной системы, способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям и работать с широким пулом поставщиков во многом стали залогом бесперебойной работы наших предприятий.

В Металлоинвесте - ведущем производителе и поставщике железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одном из региональных производителей высококачественной стали - централизованы и стандартизированы закупочные процессы, действует цифровая система управления снабжением и запасами. Доля электронного документооборота с поставщиками в 2022 году составила 87% от общего объема закупок.

На базе площадки B2B-Center Металлоинвест создал единое информационное пространство для взаимодействия с поставщиками, которое позволяет консолидировать и обрабатывать данные контрагентов, использовать скоринговую модель для квалификации поставщиков по группам закупок, проводить аккредитацию поставщиков, отслеживать эффективность взаимодействия.

В Компании создан корпоративный интернет-магазин, в котором сотрудники предприятий могут закупать инструменты и расходные материалы у аккредитованных поставщиков. Магазин организован по принципу маркетплейса, на котором поставщики конкурируют в онлайне, что обеспечивает рыночную цену, широкий ассортимент и высокое качество товаров.

Формируя устойчивую цепочку поставок, Металлоинвест развивает собственную систему ESG-аккредитации поставщиков, содействуя внедрению практик устойчивого развития у широкого круга поставщиков Компании. К концу 2022 года оценку зрелости в сфере устойчивого развития прошли почти 3 тысячи поставщиков Компании.