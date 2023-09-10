Гладков: «Благодаря проекту «Белгород в цвету» мы еще раз оценили красоту нашей области»

В третий раз в областном центре прошел большой праздник «Белгород в цвету» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В третий раз в областном центре прошел большой праздник «Белгород в цвету». Профессиональные дизайнеры и флористы, студенты и даже дети представили на конкурсы свои уникальные сады. Горожане любовались яркими красками, продлевая лето, участвовали в мастер-классах, стали участниками бала и забега цветов.

- На три дня наш парк Победы превратился в волшебный сказочный сад. В этом году фестиваль получил новое прочтение. Благодаря смене площадок все стало ярче, появилась новая тональность, другие нотки красоты. Судя по отзывам жителей и гостей фестиваля, праздник удался, - поделился губернатор Белгородской области.

Вячеслав Гладков поблагодарил участников из районов и городских округов Белгородчины. Глава региона отметил, что благодаря им белгородцы и гости города еще раз оценили красоту Белгородской области. «Каждый муниципалитет принес в наш общий праздник свою философию и частичку своей истории. Приятно видеть, что год от года уровень работ, представленных муниципальными образованиями, растет», - сказал Гладков.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Отдельную благодарность губернатор выразил организатору фестиваля Карине Лазаревой, с помощью которой удалось привлечь лучших профессионалов в ландшафтном искусстве. В этом году в проекте «Белгород в цвету» приняла участие архитектор московского Парка Горького Лидия Леонтьева. А мастер-классы для белгородцев проводили ведущие ландшафтные дизайнеры и флористы страны, научные сотрудники Главного ботанического сада Российской академии наук и музея-заповедника Архангельское.

Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что такой праздник дает мотивацию в создании красоты у самых юных белгородцев. Их сады он назвал удивительными, крутыми и профессиональными.

- От всей души благодарю организаторов, участников и спикеров мероприятия, которые создали эту рукотворную красоту и на несколько дней позволили нам забыть о неспокойных буднях. В это непростое время привнести в будни белгородцев красоту и радость, сплотить вокруг прекрасного - важная задача. Спасибо за подаренные впечатления и мгновения радости. Искренне желаю всем счастья и благополучия, мирного неба и всего самого доброго. До встречи в следующем году! – сказал Вячеслав Гладков.