10 сентября 2023 21:39

"Белгород в цвету": яркие краски, зажигательные мелодии, незабываемые впечатления

В третий раз в областном центре прошел большой праздник «Белгород в цвету». Профессиональные дизайнеры и флористы, студенты и даже дети представили на конкурсы свои уникальные сады. Горожане любовались яркими красками, продлевая лето, участвовали в мастер-классах, стали участниками бала и забега цветов.