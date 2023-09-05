В результате атаки ВСУ белгородского села Козинка есть погибший и пострадавшая

Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Стало известно, что во время повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Также пострадала женщина – ее доставили в больницу с серьезными ранениями бедер. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, - сообщил глава белгородской области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 сентября, Козинка подверглась атаке ВСУ. Противник выпустил по населенному пункту 8 артиллерийских мин. Довольно серьезные повреждения получили 11 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Кроме того, были частично повреждены линии электро- и газоснабжения. Глава региона уточнил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.