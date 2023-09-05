ВСУ обстреляли белгородской село Козинка 5 сентября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В результате прилета 8 артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и 1 легковом автомобиле. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал руководитель региона в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.