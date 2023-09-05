Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил тщательнее контролировать качество отремонтированных дорог. Этот вопрос стал одним из основных на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

В частности, речь шла о недавно состоявшемся аукционе по ремонту 33 участков дорожной сети в Липецке. Торги прошли с понижением стоимости. Работы 2024 году проведёт компания «Инфинити групп».

«С одной стороны, для нас это плюс. А с другой, не обещают ли больше, чем могут предложить. Тут нужно пристально следить за качеством», – сказал губернатор.

Как сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина, в администрации областного центра в рамках контрактов предусмотрели жёсткие требования к графику и качеству работ.

«Кроме этого, совместно с Дорожным агентством Липецкой области создаётся дополнительный отдел по контролю качества дорог. Опыт внедрения в реестр недобросовестных у нас есть. Будем жесточайшим образом следить», – сказала Евгения Уваркина.

Игорь Артамонов подчеркнул, что особое внимание будет уделено дорогам, которые на гарантийном сроке. Он добавил, что совещания по качеству ремонта дорог будет проводить еженедельно и ждёт от профильных ведомств отчётов с фото и видео, а от подрядчиков – добросовестного исполнения обязанностей.