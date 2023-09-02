Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрела ВСУ белгородского села Уразово

Населенный пункт обстреляли из РСЗО, один из снарядов попал в частный дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 сентября, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате атаки противника погиб один человек. Еще двое получили тяжелые осколочные ранения. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Населенный пункт обстреляли из РСЗО. Один из снарядов попал в частный жилой дом и сдетонировал. Находящийся там мужчина погиб, получив осколочные ранения несовместимые с жизнью.

- Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, - сообщил губернатор Белгородской области.

Глава региона также написал. Что есть значительные повреждения зданий в поселке. Ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия, продолжается подомовой обход территории.

Как сообщалось ранее, неделю назад поселок Уразово дважды подвергся атаке ВСУ. Тогда в результате обстрела кассетными боеприпасами пострадали шесть местных жителей, один из них находился в крайне тяжелом состоянии. У мужчины были осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Еще одна местная жительница получила осколочные ранения правого глаза. Ее перевезли на лечение в больницу города Белгорода.

Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Медики обработали им осколочные раны, жителей отправили домой на амбулаторное лечение.

Во время обстрела были разрушены полностью несколько домов, десятки жилищ и объектов инфраструктуры посекло осколками. Пострадали несколько автомобилей.