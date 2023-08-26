Число раненых при обстреле ВСУ белгородского села Уразово выросло до шести человек

Предварительно, повреждены 16 домов, два предприятия, четыре автомобиля и ЛЭП. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию по утреннему обстрелу поселка Уразово Валуйского городского округа. В результате атаки кассетными боеприпасами со стороны ВСУ пострадали шесть местных жителей, один из них в крайне тяжелом состоянии. У мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Хирурги районной больницы его сейчас оперируют.

Еще одна местная жительница получила осколочные ранения правого глаза. Ее перевезли на лечение в больницу города Белгорода. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Медики обработали им осколочные раны, жителей отправили домой на амбулаторное лечение.

В результате обстрела также есть значительные разрушения. На данный момент удалось выявить разрушения в 16 домовладениях, 4 из которых имеют разрушения несущих конструкций. В остальных частично повреждены окна, крыши, заборы и хозяйственные постройки.

- Повреждены два предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены 4 автомобиля, нарушена линия электропередачи, - написал губернатор Белгородской области.

На территории ЧП сейчас продолжает работать настоящий комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.

Напомним, сегодня, 26 августа, поселок ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина.