Профессия шахтера: подземное призвание

Труд шахтера – сложная и важная работа.

До тридцати лет Евгений Кузнецов занимался грузоперевозками — манила романтика дорог. Уверенно курсировал привычным маршрутом: Воронеж, Белгород, Саранск.

В один момент поменял жизнь. Осел в родном городе и устроился на Лебединский ГОК.

Со стальным характером

— Полгода отработал путейцем в карьере, а потом перешёл в шахту стволовым. Освоился на глубине двухсот метров, конечно, не сразу. Но со временем разобрался в специфике работы, стало проще. А потом захотелось более серьёзного занятия, «со стальным характером», — рассказывает шахтёр.

Сказано — сделано. Уже 11 лет Евгений выполняет сложную морально и физически работу — трудится проходчиком. Он участвует в строительстве подземных горных выработок.

— Выполняем проходческий цикл: сначала орошаем породу водой из шланга, затем убираем «заколы» специальными железными ломиками, чтобы обезопасить рабочее место, — поясняет Кузнецов. — Потом погрузмашиной убираем породу в вагонетки. После этого настраиваем бурильное оборудование и работаем. Если есть необходимость — крепим выработки.

Практически все действия Евгений с напарником выполняют вручную. Физическая нагрузка покруче силовой тренировки в спортзале. Например, чтобы зачистить один метр забоя, нужно погрузить и вывезти 10-12 вагонеток по 1,3 куба горной породы в каждой. А за сутки, то есть в течение трёх смен, шахтёры «обрабатывают» около 2,5 метров. При этом ещё и устанавливают рамы арочной крепи, закрывают проёмы железобетонной плиткой.

— Первые смены очень уставал. Приходил домой и падал без сил. Потом ничего, привык. Теперь под землёй себя ощущаю даже лучше, чем на поверхности, — шутит Кузнецов.

Евгений Кузнецов: «Шахтёр — мужская работа, с ноткой адреналина. Как раз по мне».

Стержень внутри

В каждом деле есть свои негласные правила, традиции и приметы. Евгений правила и традиции уважает. А вот в приметы не верит и на местный фольклор смотрит с иронией. Считает, что в длинных тоннелях дренажной шахты безопасность зависит исключительно от собственных действий, ответственности и багажа знаний и умений. Поэтому и помогает молодым ребятам оттачивать тонкости профессии и контролирует каждый их шаг.

— Будешь верить в приметы — работать не сможешь. Есть ребята, которые не выдерживают пребывание под землёй и уходят. Я не из таких, — с сухой мужской улыбкой замечает собеседник.

Впрочем, на протяжении всего подземного стажа не расстаётся с солдатским ремнём, который много лет назад нашёл в деревенском доме у родных. Талисманом аксессуар Кузнецов не считает, а лишь — функциональным помощником. Ремень служит для крепления фонаря.

— В каждой профессии — нюансы и трудности. Для шахтёра важен коллектив, плечо товарища, — уверен горный мастер горнопроходческого участка № 2 Дмитрий Кривошеев. — Наша работа специфическая: замкнутое пространство, темнота, сырость. Не каждый человек такое выдержит. Нужно иметь стержень внутри. У Евгения он есть.

Рецепт от охотника

Мужская профессия, которую много лет назад выбрал Кузнецов, сказалась и на увлечении. У настоящего мужчины и хобби мужское — охота. Ситуация в стране пока не позволяет отправиться с ружьём в лес. Но о добыче вспоминает с удовольствием:

— Гуси, утки, зайцы… Дичь вкусная, и готовить её несложно. В начале охотничьего сезона всегда устраиваем пир на природе. Добываем птицу, ощипываем, рубим на добрые такие куски, закидываем в казан, доводим до кипения. Первую воду сливаем, наполняем ёмкость свежей и варим. Потом туда же — картошку, морковку, лук. Вкуснейшая шурпа на костре готова. Запах на всю округу!

Акценты

Разговаривая с Евгением Кузнецовым, вглядываясь в его добродушную улыбку, я думала о том, какими качествами должен обладать человек, выполняющий сложнейшую работу?

Уходят из этой профессии по одной причине — тяжело. А оставшимся легко? Да, физическая сила в шахте важна, но не это, похоже, главное. Здесь важна сила духа и выносливость. Рассказывают, были случаи, когда мужики с крепким телосложением не выдерживали, а щупленькие на вид ребята выходили в передовики. Так что, независимо от роста, веса или возраста истинные шахтёры — это работящие, весёлые, компанейские ребята, открытые и всегда готовые прийти на помощь.

У шахтеров – свои приметы и суеверия.

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Приметы и суеверия есть в каждой профессии. Шахтёры — не исключение.

У работников дренажной шахты — свои, сложившиеся годами, негласные правила, которые передают от поколения к поколению. Конечно, относятся к ним не без шутки, но на всякий случай не нарушают.

Считают, что в длинных подземных тоннелях живёт шахтный дух по имени Шубный. Лебединцы уважительно относятся к фольклорному существу: спускаясь в клети, обязательно здороваются и даже угощают невидимого товарища сладостями.

Здороваться принято и с самим забоем, в котором предстоит работать. Кстати, поворачиваться к нему спиной не принято. Считают, что перед выполнением обязанностей нужно посмотреть ему «в глаза» и, так сказать, прочувствовать настрой. Такая примета помогает и себя обезопасить: глядя на забой можно вовремя заметить, например, отслоение горной массы или другие риски.

От старших товарищей до шахтёров нового поколения передаётся ещё одна интересная деталь: нельзя класть каску на стол. Иначе, мол, беды не избежать.