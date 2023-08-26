Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2023 7:00

Четыре человека получили ранения при обстреле Уразово в Белгородской области

ВСУ ударили снарядами «Града» по жилы домам в населенном пункте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела пострадали 4 человека.

В результате обстрела пострадали 4 человека.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 26 августа, поселок Уразово Валуйского района попал под обстрел со стороны Украины. Пострадали четверо местных жителей. С осколочными ранениями их доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения, - написал глава региона в телеграм-канале.

.

.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела осколками снарядов повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.

ЧППроисшествия: ЧП