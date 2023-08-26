Четыре человека получили ранения при обстреле Уразово в Белгородской области

В результате обстрела пострадали 4 человека. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 26 августа, поселок Уразово Валуйского района попал под обстрел со стороны Украины. Пострадали четверо местных жителей. С осколочными ранениями их доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения, - написал глава региона в телеграм-канале.

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрела осколками снарядов повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.