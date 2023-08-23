Гладков: «Три человека погибли в результате повторного обстрела белгородского санатория»

Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. Третьего врачи не смогли спасти. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей в результате повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского городского округа. ВСУ второй раз за утро сбросили взрывчатку с беспилотника. Во время первой атаки никто не пострадал. На этот раз на улице находились люди. Двое мужчин погибли на месте. За жизнь третьего безуспешно боролись врачи.

- В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью. Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, - написал губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 23 августа, атаке ВСУ подверглось село Лавы Валуйского городского округа. На территорию местного санатория с беспилотника были сброшены две гранаты. К счастью, обошлось без пострадавших. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы.