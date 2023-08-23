ВСУ сбросили с беспилотника две гранаты на белгородский санаторий Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром, 23 августа, атаке ВСУ подверглось село лавы Валуйского городского округа. На территорию местного санатория с беспилотника были сброшены две гранаты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.