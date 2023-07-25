Коррупция, резонансные происшествия и бытовые преступления: с чем сталкиваются белгородские следователи?

Станислав Захаров поздравляет коллег с Днем работника следственных органов.

Начиная с 2014 года, 25 июля в России ежегодно отмечается День сотрудника органов следствия. Именно в этот день в 1713 году именным указом Петра I был учрежден первый специализированный орган России – следственная канцелярия. Она подчинялись непосредственно Петру I и рассматривала дела о коррупции, казнокрадстве, служебных подлогах и прочих преступлениях, совершенных должностными лицами. Чуть позже появились Главная полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды, каждый – со своей сферой ответственности.

Потом были и еще реформы, в результате которых Следственный комитет стал таким, каким мы знаем его сейчас. Ежедневно сталкиваясь с несправедливостью, жестокостью и преступлениями, следователи продолжают разбираться в каждом случае, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Сейчас следователи работают в трех ведомствах: это полиция, Федеральная служба безопасности и, конечно, Следственный комитет. В преддверии для сотрудников следственных органов о работе регионального следственного управления рассказал руководитель СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров.

У сотрудников регионального следственного управления ненормированный рабочий день, ведь происшествия происходят и в ночное время, и в выходные дни.

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПОД СИЛУ

В Белгородской области в состав следственного управления Следственного комитета Российской Федерации входит 10 территориальных следственных отделов и 2 отдела по расследованию особо важных дел. Именно здесь специалисты расследуют самые «громкие» коррупционные дела и резонансные происшествия региона.

Так, доказательства, полученные следователями СК России, легли в основу вынесенного в январе этого года приговора о пожизненном заключении в отношении жителя Губкинского городского округа, совершившего убийство двух сестер.

Ранее судимый подсудимый проживал в Губкине с сожительницей. Мужчина часто избивал ее во время ссор. О происходившем женщина рассказывала своей старшей сестре, которая советовала расстаться с обвиняемым и прекратить с ним общение. В ночь на 30 января 2022 года подсудимый во время очередной ссоры жестоко избил свою сожительницу, а потом нанес несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. После чего преступник отправился в дом к сестре убитой, и зарезал вторую жертву. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Доказательства, полученные следователями СК России, легли в основу вынесенного в январе этого года приговора о пожизненном заключении.

Еще один приговор вынесен в феврале 2023 года в отношении четверых молодых белгородцев, совершивших преступления, связанные с экстремистской деятельностью. Уголовное дело «прогремело» и в федеральных СМИ.

В августе 2020 года 21-летний житель Белгородского района, разделяя экстремистские идеи, создал и руководил в Белгородской области экстремистским сообществом. Путем уговоров, убеждений, предложений он склонил к участию еще четверых подсудимых, разделяющих идеологию неонацизма и ставших участниками экстремистского сообщества. Молодые люди неоднократно избивали иностранцев, проживающих в Белгородской области.

Вынесенные приговоры по этим делам – результат работы не одного месяца. В этом году следователи не останавливаются на достигнутом, при содействии Управления ФСБ России по Белгородской области возбужден ряд громких коррупционных преступлений. Расследуются уголовные дела в отношении бывшего мэра города Белгорода, бывшего мэра Строго Оскола, экс-руководителей муниципалитетов и региональных чиновников. Это дела о получении взяток в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий.

Сегодня белгородские следователи работают в условиях повышенной нагрузки.

НЕ КАК В КИНО

В фильмах и сериалах следователи всегда занимаются исключительно одним делом и успевают раскрыть его «в течение часа». В жизни все совсем иначе. На расследование всех обстоятельств, опрос свидетелей, сбор улик уходит куда больше времени. Не бывает «одного дела за раз». А современные реалии только добавляют работы. У сотрудников регионального следственного управления ненормированный рабочий день, ведь происшествия происходят и в ночное время, и в выходные дни.

Сегодня белгородские следователи работают в условиях повышенной нагрузки и на это влияют многие факторы. В первую очередь, территориальное приграничное расположение Белгородской области.

Обстрелы белгородского приграничья со стороны сопредельного государства, разрушения и повреждения жилых домов, предприятий, порча и уничтожение транспортных средств. На каждое такое происшествие выезжают сотрудники регионального следственного управления. Особо стоит отметить отдел криминалистики СУ и СО по Шебекинскому району. Именно сотрудники этих подразделений проводят основной объем работы.

С поисковиками белгородский Следком связывают давние и плодотворные отношения.

НЕ ТОЛЬКО «СВЕЖИЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- Следователь-криминалист, это еще и учитель, и наставник, и помощник, и просто друг и товарищ следователя. Криминалисты оказывают помощь следователям при раскрытии и расследовании уголовных дел. Всегда вместе со следователями на месте происшествия. Они также участвуют в совместных мероприятиях с поисковиками, - делится Станислав Захаров.

К примеру, в этом году следователи-криминалисты и поисковики поискового отряда БРОО «Историко-патриотическое объединение «Поиск» в селе Казачок обнаружили останки бойцов времен Великой Отечественной войны, которые впоследствии были перезахоронены с воинскими почестями.

С поисковиками белгородский Следком связывают давние и плодотворные отношения в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. Они вместе изучают архивные материалы о местах захоронений погибших на территории Белгородской области во время оккупации фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах, проводят поисковую работу.

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

Стоит отметить, что по итогам 2022 года и первому полугодию 2023-го следственное подразделение в Старом Осколе занимает 1 место по результатам своей работы. Здесь в суд направляется наибольшее количество дел в регионе. Это и бытовые преступления, и происшествия, имевшие широкий общественный резонанс.

Следственный отдел по городу Губкин по большей части специализируется на расследовании преступлений, связанных с нарушением техники безопасности при производстве работ. Так, в этом году за допущенные нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, осужден работник одного из промышленных предприятий. Кроме того, завершено расследование уголовного дела по факту взрыва на одном из предприятий региона, унесшего жизнь экскаваторщика. В настоящее время дело рассматривает суд.

Особое внимание следователи уделяют подрастающему поколению.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

Помимо основной работы белгородские следователи уделяют внимание и социально незащищенным слоям населения. А также регулярно общаются с подрастающим поколением, проводят патриотические мероприятия не только для белгородской молодежи.

На протяжении многих лет белгородский Следком шефствует над Ровеньским центром социальной помощи семье и детям «Семья». Ребята, живущие в Центре, нуждающиеся в заботе и опеке со стороны старших, очень любят, когда следователи приезжают к ним в гости. Это возможность пообщаться на разные темы и просто окунуться в тепло, которое дарят им сотрудники Следственного комитета России.

Регулярно сотрудники ведомства посещают подшефный «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Особое внимание следователи уделяют подрастающему поколению. В Белгороде на базе МБОУ СОШ-20 обучаются кадеты СК России. А в феврале этого года впервые состоялось посвящение в кадеты Следственного комитета Российской Федерации в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Многочисленные патриотические мероприятия белгородские следователи проводят с кадетами в том числе и из других регионов.

Кроме того, специалисты управления уделяют внимание вопросам профилактики и среди учащихся обычных общеобразовательных школ региона, проводя встречи с детьми.

И ДОМА МЫСЛИ О РАБОТЕ

Станислав Захаров признается, что каждый следователь в управлении старается любую свободную минуту посвятить семье. Ведь семья – это то, что помогает хоть немного отвлечься от рабочих будней. Но максимально это получается только в отпуске. Ведь когда следователь работает, его семья «работает» вместе с ним.

- От нашей работы отвлечься полностью невозможно. Уверен, что так скажет любой сотрудник управления. Если ты физически не находишься при исполнении служебных обязанностей, а, например, еще дома или в дороге, то мысленно все равно там – «на работе», обдумываешь то или иное дело, тактику, решение. И могу сказать, что в такие моменты на ум приходят взвешенные решения, - отмечает руководитель СУ СК России по Белгородской области.

Накануне профессионального праздника Станислав Захаров поздравляет коллег с Днем работника следственных органов.

Сегодня ведомство доказало свою значимость и незаменимость, и занимает особое место среди правоохранительных органов. В основу деятельности заложены верность лучшим традициям предыдущих поколений, высокая ответственность, патриотизм, эффективная борьба с преступностью и высокое доверие общественности.

- Выражаю искреннюю признательность ветеранам, передающим богатый опыт молодому поколению следователей, членам семей сотрудников за их терпение, любовь, понимание и поддержку. Уверен, что профессионализм и компетентность наших сотрудников, их преданность служебному долгу, будут и впредь служить залогом выполнения самых ответственных задач на благо укрепления правопорядка, защиты прав и интересов граждан. Желаю неиссякаемого здоровья, долголетия, новых успехов в службе, счастья, мира и согласия вам и вашим близким! – сказал руководитель белгородского Следкома.