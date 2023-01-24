Белгородец сядет пожизненно за убийство двух сестер

фото: с сайта СУ СК РФ по Белгородской области.

Белгородский областной суд вынес приговор жителю Белгородской области за убийство двух сестер. Собранные следователями доказательства признаны достаточными для вынесения пожизненного приговора.

Следствие и суд установили, что ранее судимый 46-летний подсудимый проживал в Губкине с сожительницей. Регулярные ссоры пары зачастую сопровождались рукоприкладством со стороны мужчины. Женщина рассказывала о происходящем своей старшей сестре, которая советовала расстаться с обвиняемым и прекратить с ним общение.

Так, в ночь на 30 января 2022 года подсудимый во время очередного конфликта жестоко избил свою сожительницу, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления мужчина отправился к сестре своей сожительницы, поскольку считал, что именно она негативно влияла на отношения и провоцировала ссоры. Родственнице своей сожительницы он также нанес несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, во время суда обвиняемый выражался грубой нецензурной бранью, оскорбляя участников уголовного судопроизводства.

Суд присяжных вынес вердикт о виновности подсудимого в совершении преступлений. Белгородец приговорен к пожизненному лишению свободы.