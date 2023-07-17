Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем в результате вчерашнего обстрела Шебекино

В результате обстрела Шебекино 16 июля погибла женщина, мужчина получил ранение. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В воскресенье, 16 июля, ВСУ из «Градов» обстреляли центр Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибла женщина. Она получила ранения не совместимые с жизнью. Также стало известно еще об одном пострадавшем – мужчина получил осколочные ранения голени. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Информацию об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в отчете об обстрелах региона за прошедшие сутки.

Также в результате обстрела Шебекино вчера осколками снарядов повреждены фасады и выбиты окна в школе, магазине и торговых павильонах. Повреждены 5 автомобилей, гараж и дорожное полотно. В селе Середа Шебекинского округа противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По селу Терезовка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

За прошедшие сутки противник атаковал и Белгородский район. По селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 5. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор – зафиксировано 3 артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

По окраине поселка Горьковский в Грайворонском городском округе выпущено 6 минометных снарядов 16 июля. Никто не пострадал. Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, повреждена линия газоснабжения.

4 минометных снаряда выпущено в Краснояружском районе по окраине села Староселье. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия.