«Была прекрасным сотрудником, всех выручала»: коллеги о погибшей на Крымском мосту белгородке

Наталья была добрым человеком, ценившим свою семью. Фото из соцсетей.

Утром 17 июля на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края произошел теракт, унесший жизни двух людей. 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей ехали на отдых вместе с 14-летней дочкой. Девочка сейчас находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время ребенка санавиацией доставят в Краснодар.

Что касается погибших наших земляков, то Алексей работал дальнобойщиком. А Наталья возглавляла один из отделов в новооскольском «Центре сопровождения образования».

- Мы все до сих пор пребываем в шоке, - призналась «КП» коллега погибшей женщины. – Наташа была прекрасным сотрудником, со всеми дружила, всегда выручала. Как такое могло произойти?

Судя по странице Натальи в одной из соцсетей, она давно уже не была в онлайне. Но по немногочисленным постам, посвященным рождению дочери, мужу, ясно, что она была добрым человеком, ценившим свою семью.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными и близкими семейной пары. На связи с пострадавшей девочкой находится министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Как только разрешат врачи, девочку сразу перевезут домой.