Гладков: «Двое белгородцев погибли в результате ЧП на Крымском мосту»

В результате ЧП на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ЧП на Крымском мосту погибла семья из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня утром на Крымском мосту произошло ЧП. В сети появились кадры с пострадавшим автомобилем с белгородскими номерами. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что погибли два человека, ребенок находится в больнице.

- Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь, но всё, что от нас зависит, повторюсь, мы будем стараться помочь, - заявил губернатор Белгородской области.

Губернатор поручил главе Новооскольского городского округа, где проживала погибшая семья, связаться с родными. Региональные власти окажут всю необходимую помощь. Кроме того, на связи с пострадавшей девочкой находится министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Как только разрешат врачи, девочку сразу перевезут в Белгородскую область.

Вячеслав Гладков также успокоил родителей и сообщил, что все дети, направлявшиеся в Крым на летний отдых, уже находятся в лагерях, им ничего не угрожает.

- В последние дни мы отправляли наших детей в Крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и Андрей Милехин, сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому - в пути, самое главное, у нас не находится никто, - отметил Вячеслав Гладков.