Восемь раненых, 25 разрушенных домов и 33 машины: стали известны последствия атаки ВСУ на белгородские Валуйки

Вячеслав Гладков пообщался с все еще пребывающими в шоке жителями Валуек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Валуйках, которые вчера, 19 июня, оказались под огнем ВСУ. Напомним, что при обстреле пострадали семь мирных жителей. Впоследствии число пострадавших увеличилось до восьми.

Губернатор встретился с папой мальчика, у которого был диагностирован перелом ключицы.

- Чудом выжили. Дом, конечно, нужно строить заново. Папа с ушибами головы был отправлен на амбулаторное лечение, а ребенок сейчас находится в детской областной больнице под наблюдением врачей. Глядя на дом, точнее, на то, что он него осталось, понимаешь: точно чудом спаслись, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Владимирович.

По предварительным оценкам, повреждения выявлены в семи многоквартирных домах - 61 квартире, 18 домах частного сектора и 33 машинах. Сегодня, 20 июня, комиссии продолжат подомовой обход и фиксацию повреждений.

- Для восстановления выделили дополнительные бригады. В ближайшее время постараемся, как всегда, замерить, изготовить и сделать.

Вячеслав Гладков пообщался с все еще пребывающими в шоке жителями Валуек.

- Есть вопросы по оповещению, по содержанию подвалов, укрытий. Замечания все справедливы. Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения: ситуацию точно поправим.

Сегодня в город приедут начальник Управления региональной безопасности Евгений Воробьев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев - встретятся с людьми, на все вопросы постараются быстро ответить.

Губернатор уверен, что главе района Алексею Дыбову необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом.

- В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире. К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий. От этого зависит судьба не только наша, но и наших близких.