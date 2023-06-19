При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в центральную районную больницу. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Валуйский городской округ Белгородской области находится под обстрелом утром 19 июня. По предварительной информации, есть семеро пострадавших мирных жителей, среди них один ребенок. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу, - написал глава региона в телеграм-канале.

Также еще два местных жителя с легкими осколочными ранениями обратились за медицинской помощью самостоятельно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела повреждены пять многоквартирных и четыре частных дома. В строениях выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозяйственная постройка. Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Данные о нанесенных повреждениях уточняются.