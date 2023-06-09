Трое жителей Белгородской области получили ранения после атаки ВСУ в ночь с 8 на 9 июня 2023

Есть разрушения жилого фонда.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Минувшей ночью, с 8-го на 9-е июня, в Шебекино много стреляли. Об этом на своей странице в VK рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Пострадали три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице.
По словам Вячеслава Владимировича, есть разрушения жилого фонда.
- Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой.
Тем временем, на белгородским районом этой ночью работала ПВО.
- Есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дронов-камикадзе.
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