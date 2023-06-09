Трое жителей Белгородской области получили ранения после атаки ВСУ в ночь с 8 на 9 июня 2023

Есть разрушения жилого фонда. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Минувшей ночью, с 8-го на 9-е июня, в Шебекино много стреляли. Об этом на своей странице в VK рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадали три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице.

По словам Вячеслава Владимировича, есть разрушения жилого фонда.

- Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой.

Тем временем, на белгородским районом этой ночью работала ПВО.

- Есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дронов-камикадзе.

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