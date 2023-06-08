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Политика8 июня 2023 10:42

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дронов-камикадзе

С осколочными ранениями он самостоятельно добрался до районной больницы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Под прицел попали два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области.

- В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падения беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки, - написал глава региона в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков отметил, что пострадавший самостоятельно добрался до Краснояружской центральной районной больницы. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Еще один беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи в селе Староселье. По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место происшествия.

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