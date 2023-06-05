За неделю в Шебекинском горокруге Белгородской области ВСУ повредили 1150 квартир

Как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За минувшую неделю из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины оказались повреждены 1150 квартир в Шебекинском городском округе.

- С учетом ранее поврежденных домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещений всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома, - сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Глава Шебекинского округа добавил, что, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению, а в еще пяти домах, по предварительной информации, повреждены несущие конструкции.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в здание Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) пытались пробраться мародеры. А, накануне, 4 июня, украинские террористы пытались прорваться в Белгородскую область.