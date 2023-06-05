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Происшествия5 июня 2023 12:59

За неделю в Шебекинском горокруге Белгородской области ВСУ повредили 1150 квартир

Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов
Алексей СЕРГУНИН
Как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению.

Как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За минувшую неделю из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины оказались повреждены 1150 квартир в Шебекинском городском округе.

- С учетом ранее поврежденных домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещений всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома, - сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Глава Шебекинского округа добавил, что, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению, а в еще пяти домах, по предварительной информации, повреждены несущие конструкции.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в здание Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) пытались пробраться мародеры. А, накануне, 4 июня, украинские террористы пытались прорваться в Белгородскую область.

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