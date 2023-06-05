Мародеры пытались через окно попасть на подстанцию скорой помощи в белгородском Шебекино

Мародеры пытались проникнуть на подстанцию скорой помощи в Шебекино. Фото: соцсети Алексея Жирова.

Шебекино в Белгородской области уже не первый день находится под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Однако на территории города есть и другие «не совсем честные люди».

Так, мародеры пытались попасть на подстанцию скорой медицинской помощи. Пробраться в здание они планировали через окно. Об этом сообщил главный врач белгородской скорой помощи Алексей Жиров на своей страничке в соцсети.

- Сегодня удалось окончательно вывезти Шебекинский санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику. К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно, - написал руководитель СМП Белгородской области.

Жиров также поблагодарил администрацию Грайворонского городского округа за предоставленную бронемашину. Он выразил признательность коллегам - сотрудникам станции СМП Белгородской области за помощь в эвакуации жителей Мурома, Шебекино, имущества учреждения.

- Спасибо вам за мужество, самоотверженность, отзывчивость, преданность профессии и профессионализм! – написал Алексей Жиров.