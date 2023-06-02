Две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань со стороны Украины 2 июня 2023

В тяжелом состоянии раненых доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков. Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.

- Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте.

По словам Вячеслава Владимировича, во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии их доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Тем временем, из ствольной артиллерии было выпущены 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. В двух частных домах выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и ЛЭП. Аварийные и оперативные службы на месте. А в хуторе Леоновка Валуйского округа поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 жителей Белгородчины пострадали из-за обстрелов ВСУ 31 мая.