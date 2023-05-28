В белгородском селе Белянке в результате обстрела ВСУ на парашюте опустился неизвестный предмет 28 мая 2023

28 мая. Четыре дома повреждены после обстрела белгородского села Новой Таволжанки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 28 мая, под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе Безлюдовке зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. Снаряд попал в один из корпусов, в результате чего есть задымление. Оперативные службы в пути.

- В селе Белянке рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцепили, работает следственная группа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 28 мая, четыре дома были повреждены после обстрела белгородского села Новой Таволжанки ВСУ. А вчера, 27 мая, при обстреле ВСУ Шебекино погиб один человек, трое получили ранения. Вчера же 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали со стороны Украины.