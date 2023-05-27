При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погиб один человек, трое ранены

Часть снарядов прилетели на территорию двух крупных предприятий, в результате чего произошло возгорание. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 мая, под постоянным обстрелом со стороны Украины находится белгородский город Шебекино. Об очередных жертвах в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.

Также Вячеслав Владимирович сообщил о трех раненых.

- Среди пострадавших есть дети. Девушка 15-ти лет с ранениями нижних конечностей и юноша 17-ти лет с контузией. Их везут в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработали раны врачи ЦРБ. Госпитализация не требуется.

Что касается обстрела, то часть снарядов прилетели на территорию двух крупных предприятий, в результате чего произошло возгорание. На месте работают пожарные. Сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

- Также в городе есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории, - подытожил глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 27 мая, после обстрела Шебекино ВСУ одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Ее доставили в районную ЦРБ. Кроме того, сгорел автомобиль, повреждены многоквартирные дома и магазины.

Накануне, 26 мая, 17 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области обстреляли ВСУ. Ранения получили два человека.