В Белгородской области ранены 12 мирных жителей при атаке Грайворонского округа

В связи с заходом на территорию Белгородской области диверсионно-разведывательной группы, с понедельника 22 мая 2023 года, в регионе объявлен режим КТО Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области сообщил о двенадцати пострадавших мирных жителях в результате нападения диверсантов на Белгородскую область. Вчера, 22 мая, с самого утра населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом.

- По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в связи с заходом на территорию Белгородской области диверсионно-разведывательной группы, с понедельника 22 мая 2023 года, в регионе объявлен режим КТО.

Вячеслав Гладков рассказал, что зачистка территории от последствий продолжается. На данный момент в пункты временного размещения отселены жители девяти населенных пунктов: Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.