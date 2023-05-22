До пяти человек выросло число пострадавших белгородцев после обстрела ВСУ 22 мая 2023

Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 мая, Грайворонский городской округ подвергается массовым обстрелам со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

По словам Вячеслава Владимировича, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется.

Ранее сегодня после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Тем временем, на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 21 мая, восемь населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины. А 20 мая ВСУ атаковали 16 населенных пунктов нашего региона.