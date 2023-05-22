На территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ

Ранее сегодня после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 мая, на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

- Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Ранее сегодня после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 21 мая, восемь населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины. А 20 мая ВСУ атаковали 16 населенных пунктов нашего региона.