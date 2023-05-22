Двое белгородцев ранены при обстреле села Глотово ВСУ 22 мая 2023

За двое последних суток ВСУ атаковали 24 населенных пункта в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 мая, после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 21 мая, восемь населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины. А 20 мая ВСУ атаковали 16 населенных пунктов нашего региона.