Рыбак в Белгородской области наступил на мину и потерял ногу

В Краснояружском районе мужчина наступил на мину и потерял ногу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области мужчина ночью 20 мая наступил на мину и ему оторвало ногу. По словам пострадавшего, он решил сходить на рыбалку.

После произошедшего его доставили в областную больницу. Сейчас врачи делают все необходимое, чтобы помочь ему. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в утреннем обращении в социальной сети.

- Ночью у нас произошло тяжелое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Будем помогать, - сказал глава Белгородской области.

Губернатор обратился в очередной раз ко всем белгородцам с призывом соблюдать осторожность. Особое внимание необходимо уделить детям, которые живут в приграничных регионах.

Напомним, это уже не первый подобный случай в регионе. Так, 17 мая в селе Черемошное Белгородского района местный житель косил траву в овраге, наступил на «лепесток», в результате чего мужчине оторвало правую стопу.