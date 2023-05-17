Наступившему на украинский «лепесток» белгородцу оторвало правую стопу

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу №2 Белгорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 мая, в белгородском селе Черемошное Белгородского района местный житель косил траву в овраге, наступил на «лепесток», в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Глава региона призвал жителей не посещать приграничные лесополосы.

- В результате предыдущих обстрелов приграничных территорий региона ВСУ сохраняется минная опасность. Прошу вас воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной, - обратился к белгородцам губернатор.