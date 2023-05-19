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Экономика19 мая 2023 13:20

В железорудном карьере приступила к работе новая техника

Агрегат отечественного производства модернизирован согласно просьбам белгородцев
Источник:kp.ru
Фото: Александр Белашов.

Фото: Александр Белашов.

На Лебединский горно-обогатительный комбинат поступил новый железнодорожный кран грузоподъемностью 25 тонн.

Агрегат отечественного производства предназначен для проведения строительно-монтажных работ на железнодорожных путях. Оснащен сварочным и сверлильным аппаратами, необходимыми для ремонта железнодорожного полотна.

Также новая машина укомплектована грейферным оборудованием для работы с сыпучими грузами и мощным электромагнитом для погрузки металлолома.

- С Кировским машзаводом комбинат сотрудничает давно, это уже восьмой агрегат, – прокомментировал Евгений Дементьев, начальник управления железнодорожного транспорта ЛГОКа, входящего в состав Металлоинвеста. – Модель крана — типовая, однако каждая новая машина более совершенная. Производитель модернизирует изделия, учитывая предложения железнодорожников нашего комбината.

Новый железнодорожный кран имеет съемную лестницу в кабину, улучшенную шумоизоляцию, кондиционер и современную систему отопления. Также техника оборудована автоматической системой пожаротушения. Для предотвращения поломок оборудования установлены ограничители подъёма груза.

БИЗНЕС-ПРЕСС