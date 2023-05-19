Липецкую систему работы с семьями участников СВО внедряют у себя российские регионы

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Липецкая область делится с российскими регионами своим опытом работы с семьями мобилизованных. Всё больше российских регионов обращаются за консультациями по поводу того, как устроен липецкий институт социальных кураторов и как используется электронная систему «Патронаж».

Липецкие специалисты проводят различные виды консультаций для коллег из других регионов – лично, онлайн и по телефону. География постоянно расширяется. Опыт уже перенимали коллеги из Воронежа, Иваново, Тамбова. В режиме ВКС даны консультации Калуге, Татарстану, Ульяновску, Приморскому краю, Севастополю, Ямало-Ненецкому АО, Новгородской области.

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«Мы с радостью делимся опытом с другими регионами. Когда речь идёт о семьях наших защитников, усилия нужно объединять. Некоторое время назад мы приняли решение о расширении штата института соцкураторов и о масштабировании этой системы на другие категории граждан – многодетные семьи и старшее поколение. У проекта большие возможности, которые мы будем воплощать в жизнь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря работе социальных кураторов в Липецкой области отработано уже более 12 тысяч заявок от семей военнослужащих. Это различные виды помощи и консультаций.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.