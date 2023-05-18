Липецкая область оказала помощь СВО на 2 млрд рублей

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Помощь СВО, оказанная Липецкой областью, составила 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчёта. Это бюджетные и внебюджетные средства, деньги, пожертвованные неравнодушными липчанами и предпринимателями. Отправлено свыше 300 тонн гуманитарного груза. Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения.

Не жалеет сил регион на восстановление Володарского района и Мариуполя, чтобы люди могли вернуться в свои дома. В Мариуполе за специалистами Липецкой области закреплены 27 многоквартирных домов и три социальных объекта – детский сад, школа, технический лицей. В 24 многоэтажках работы уже завершены.

Липчане делают большой вклад в приближение победы. На фронт защищать русский мир отправляются добровольцы, контрактники, мобилизованные, Росгвардия, военная полиция, военные медики, инженеры. В Липецкой области созданы два артиллерийских дивизиона – имени Героя России Ивана Флёрова, командира экспериментальной батареи «Катюш», и имени Героя России, летчика Липецкого авиацентра Олега Пешкова. Во главе батальонов – профессиональные военные. «Они успешно выполняют свою боевую задачу. Мы отдаем наших ребят в надежные руки», – сказал Игорь Артамонов и вручил бойцам командирские часы.

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Командир дивизиона Флёрова поблагодарил липчан за поддержку и оперативность в доставке грузов и добавил, что техническая поддержка и гуманитарная помощь от региона – залог успеха в достижении поставленных целей.

С каждым подразделением, где служат липчане, руководство региона находится на постоянной связи. Помогают и семьям защитников – с ними работают соцкураторы. На каждую просьбу стараются ответить максимально быстро. Уже отработано 12000 обращений. Опыт социального кураторства Липецкой области высоко оценен на федеральном уровне. «Все семьи находятся в зоне нашего внимания и заботы. Соцкураторы работают проактивно, то есть стараются упредить вопросы, которые могут возникнуть у родных бойцов, и помочь в их решении», – добавил Игорь Артамонов.

Трогательный момент состоялся в этот день на сцене Областного центра культуры народного творчества и кино, где губернатор отчитывался по итогам прошедшего года. В областной ДК были приглашены жена и дочка одного из бойцов СВО. Супруги хотели обвенчаться, но Иван, так зовут солдата, поехал добровольцем на фронт. Сегодня он вернулся – бойцу дали отпуск по просьбе губернатора Липецкой области. Родные не знали, что Иван в Липецке. Их встречу зал приветствовал стоя.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.